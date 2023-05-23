Airbus продал первый широкофюзеляжный бизнес-джет

Европейский авиапроизводитель Airbus получил три заказа на лайнеры делового класса в I-ом квартале этого года. Среди них – первая продажа ACJ330neo, бизнес-джета на базе ремоторизованной широкофюзеляжной модели А330neo. Об этом было объявлено на выставке деловой авиации EBACE, проходящей в Женеве.

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На поиск клиента (о котором ничего не известно) – ушло шесть лет: подразделение деловых самолетов Airbus Corporate Jets (ACJ) анонсировало создание ACJ330neo в мае 2017. Самолет будет в варианте — 800.

Топливная эффективность ACJ330neo на 12% выше, чем у модели с двигателями предыдущего поколения, позволяя ему проводить в воздухе до 22 часов, отметил производитель.