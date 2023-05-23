В Китае нашли гробницы с цветными фресками возрастом 700 лет

Китайские археологи, проводившие раскопки в восточной провинции Шаньдун, обнаружили 12 гробниц времен династии Юань (1271-1368). Надписи гласят, что захоронения принадлежат семье по фамилии Го.

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В одной из гробниц обнаружили хорошо сохранившиеся цветные фрески. На них были изображены ветви деревьев и сороки – классический китайский узор, который, как считалось, приносил удачу.

Гробницы располагались упорядоченно. Очевидно, их местоположение спланировали заранее. Некоторые за погребенных оказались кровными родственниками. Ученые отметили, что находка «дала новый материал для изучения устройства семейных кладбищ во времена династии Юань».

В ходе раскопок удалось обнаружить более 60 предметов из керамики и фарфора, бронзовые зеркала и медные монеты. Это одна из самых важных находок, когда-либо сделанных в восточной китайской провинции, подчеркнули археологи.

Династия Юань была основана внуком Чингисхана Хубилай-ханом, который завершил завоевание Китая в 1279 году. Менее чем через сто лет империя пала. После восстания Красных повязок в 1351-1368 годах установилась власть китайской династии Мин. Чингизиды из династии Юань правили в государстве Северная Юань до XVII века, сообщает Arkeonews.