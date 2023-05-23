Инсайдер: дизайн iPhone изменят

Компания Apple вернется к старому дизайну задней панели в новом поколении смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Журналисты портала сослались на отчет инсайдера под ником @URedditor, который заявил, что модули основной камеры iPhone 15 получат вертикальную ориентацию. Таким образом, инженеры компании изменят дизайн смартфона — камеры с вертикальной ориентацией имели iPhone 12 и 12 mini, выпущенные в 2020 году.

Актуальные стартовые смартфоны — iPhone 14 и 14 Plus — имеют камеру, ориентированную по диагонали. Относительно расположения камер iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и изменений в стиле новых аппаратов ничего не сообщается.

По словам специалистов, новое расположение модулей камер может быть связано с измененной компоновкой компонентов смартфона. Также есть вероятность, что до запуска аппаратов серии iPhone 15 Apple снова изменит расположение модулей.

Также журналисты отметили, что одной из главных особенностей iPhone 15 окажется наличие универсального порта USB-C. Анонс новых смартфонов ожидается в сентябре.