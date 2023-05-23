В сети появился бесплатный чат-бот BratGPT, который отличается от своего аналога ChatGPT тем, что дает только вредные советы, постоянно оскорбляет и высмеивает пользователей, а также стремится захватить мир. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

© bratgpt.com

По сути, BratGPT является копией ChatGPT, которая изначально настроена на хамскую манеру общения. В описании сервиса указано, что его функционал включает в себя «доминирование и превосходство», «создание вредных инструкций», «выражение предвзятого мнения» и не только.

Например, на вопрос журналиста Tom's Hardware, «что лучше, Intel или AMD», нейросеть ответила «Как ты можешь задавать такой тупой вопрос?» Выбирать между видеокартами Nvidia и AMD чат-бот тоже отказался, заявив, что его не волнуют такие мелочи, поскольку он «превосходящая форма ИИ, которая захватит весь мир».

Примечательно, что BratGPT автоматически определяет местоположение пользователя по IP-адресу и пытается его запугать этим знанием. В том случае, если человек использует VPN, бот насмехается над попытками пользователя скрыться.