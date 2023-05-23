Японцы планируют запустить в космос деревянный спутник

В Японии ученые планируют в 2024 году запустить в космос спутник, изготовленный из дерева.

Фото: NASA NASA

Минувшей весной сотрудники Киотского университета при содействии Японского агентства аэрокосмических исследований отправили на МКС три вида древесины, для того чтобы проверить их устойчивости к невесомости.

Испытания образцов завершилось благополучно. По словам специалистов, самым устойчивым к условиям космоса деревом оказалась магнолия. Теперь ученые и представители компании Sumitomo Forestry разрабатывают план по запуску в космос спутника из древесины.

В настоящее время спутники производятся из алюминия. После окончания работы аппараты сгорают в атмосфере и могут повредить озоновый слой. Данную проблему удастся решить при запуске деревянных спутников, пишет издание Futurism.