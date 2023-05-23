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1 час назад

Деревянный спутник намерены запустить в космос японцы

Мир24

В Японии ученые планируют в 2024 году запустить в космос спутник, изготовленный из дерева.

Японцы планируют запустить в космос деревянный спутник
Фото: NASANASA

Минувшей весной сотрудники Киотского университета при содействии Японского агентства аэрокосмических исследований отправили на МКС три вида древесины, для того чтобы проверить их устойчивости к невесомости.

Испытания образцов завершилось благополучно. По словам специалистов, самым устойчивым к условиям космоса деревом оказалась магнолия. Теперь ученые и представители компании Sumitomo Forestry разрабатывают план по запуску в космос спутника из древесины.

В настоящее время спутники производятся из алюминия. После окончания работы аппараты сгорают в атмосфере и могут повредить озоновый слой. Данную проблему удастся решить при запуске деревянных спутников, пишет издание Futurism.

Два года назад спутник из дерева хотела запустить компания из Финляндии. Однако сначала пуск перенесли, а затем и вовсе проект был заморожен.

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