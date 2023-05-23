Пятая часть населения Земли подвергнется опасной жаре

Ученые Эксетерского и Нанкинского университетов показали, что к 2100 году современная климатическая политика, выражающаяся в принятии недостаточных мер по регулированию глобального потепления, приведет к тому, что пятая часть населения Земли окажется под воздействием опасных температур. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.

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Несмотря на обещание Парижского соглашения удерживать глобальное потепление значительно ниже двух градусов Цельсия (по сравнению с доиндустриальным уровнем), текущая политика, по прогнозам, приведет к потеплению на 2,7 градуса Цельсия к концу столетия. Ученые показали, что около 60 миллионов человек уже подвергаются опасной жаре (средняя температура 29 градусов Цельсия и выше). К 2100 году это число вырастет до двух миллиардов. При ограничении потепления до 1,5 градуса Цельсия лишь пять процентов населения Земли будут подвергаться угрозе опасной жары.

Исследование также показывает, что выбросы, приходящиеся на всю жизнь 3,5 средних граждан мира, подвергнут одного человека в будущем опасной жаре. Это подчеркивает несправедливость климатического кризиса, поскольку эти люди, подвергающиеся воздействию жары в будущем, будут жить в местах, где выбросы на сегодняшний момент составляют лишь около половины среднемирового уровня.