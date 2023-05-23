Ученые раскрыли тайну цветных полос на Юпитере

Ученые из Университета Лидса (Великобритания) раскрыли тайну цветных полос на Юпитере. Исследование было основано на данных миссии NASA Juno.

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Полосы Юпитера огибают экватор вдоль линий широты. Они хорошо видны в телескоп, и ученые давно ведут за ними наблюдение, в то числе в инфракрасном диапазоне. Полосы бывают светлыми или темными. Современная техника даже позволила разглядеть в них облака, переносимые сильными западными и восточными ветрами.

Вблизи экватора ветер дует на восток. На соседних широтах направление ветра меняется на западное, но ближе к полюсам снова поворачивает на восток.

«Этот чередующийся характер восточных и западных ветров сильно отличается от погоды на Земле», – отметили ученые.

Каждые четыре-пять лет в погоде Юпитера происходят глобальные изменения. Цвета полос меняются, и до последнего времени оставалось неизвестным, по какой причине это происходит.

Предыдущие исследования показали, что изменения внешнего вида Юпитера каким-то образом связаны с колебаниями инфракрасного излучения примерно в 50 км под поверхностью газового гиганта. Новая научная работа показала, что на это явление также влияют волны, создаваемые магнитным полем глубоко в недрах планеты.

Ученые на основании данных Juno смогли отследить изменения в магнитном поле Юпитера. В нем наблюдались волнообразные движения, так называемые крутильные колебания. Когда исследователи рассчитали периоды этих колебаний, то оказалось, что они совпадают с видимыми изменениями в инфракрасном излучении Юпитера.

Ученые отметили, что изменения в инфракрасном диапазоне, вероятно, отражают сложную динамику и реакции облаков или аэрозолей. Эти процессы еще не до конца изучены и потребуют дополнительных исследований, сообщает Nature Astronomy.