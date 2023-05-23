Ученые раскрыли тайну цветных полос на Юпитере

Цветные полосы на Юпитере связали с колебаниями магнитного поля
Ученые из Университета Лидса (Великобритания) раскрыли тайну цветных полос на Юпитере. Исследование было основано на данных миссии NASA Juno.
Полосы Юпитера огибают экватор вдоль линий широты. Они хорошо видны в телескоп, и ученые давно ведут за ними наблюдение, в то числе в инфракрасном диапазоне. Полосы бывают светлыми или темными. Современная техника даже позволила разглядеть в них облака, переносимые сильными западными и восточными ветрами.
Вблизи экватора ветер дует на восток. На соседних широтах направление ветра меняется на западное, но ближе к полюсам снова поворачивает на восток.
«Этот чередующийся характер восточных и западных ветров сильно отличается от погоды на Земле», – отметили ученые.
Каждые четыре-пять лет в погоде Юпитера происходят глобальные изменения. Цвета полос меняются, и до последнего времени оставалось неизвестным, по какой причине это происходит.
Предыдущие исследования показали, что изменения внешнего вида Юпитера каким-то образом связаны с колебаниями инфракрасного излучения примерно в 50 км под поверхностью газового гиганта. Новая научная работа показала, что на это явление также влияют волны, создаваемые магнитным полем глубоко в недрах планеты.
Ученые на основании данных Juno смогли отследить изменения в магнитном поле Юпитера. В нем наблюдались волнообразные движения, так называемые крутильные колебания. Когда исследователи рассчитали периоды этих колебаний, то оказалось, что они совпадают с видимыми изменениями в инфракрасном излучении Юпитера.
Ученые отметили, что изменения в инфракрасном диапазоне, вероятно, отражают сложную динамику и реакции облаков или аэрозолей. Эти процессы еще не до конца изучены и потребуют дополнительных исследований, сообщает Nature Astronomy.
Ранее в атмосфере Юпитера выявили аномальные колебания температуры. Они оказались не связаны с сезонными изменениями погоды.