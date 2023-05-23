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Экран некоторых Apple Watch позеленел после обновления

Некоторые пользователи смарт-часов Apple Watch рассказали об изменении оттенка экрана устройств после обновления операционной системы до версии watchOS 9.5. Причём проблема проявилась как на последних моделях Apple Watch Series 8, так и на более старых.

Экран некоторых Apple Watch позеленел после обновления
© Ferra.ru

Сообщается, что меньше всего баг затронул модели Apple Watch SE и Apple Watch Ultra. После обновления оттенок экрана часов стал зелёным. Особенно отчётливо это видно на чёрном фоне экрана ввода пароля, в центре управления и при просмотре уведомлений.

У некоторых пользователей баг исчез после перезагрузки гаджетов. Вероятнее всего, проблема кроется в программном обеспечении, а не в самом девайсе.

Скорее всего исправление бага будет выпущено в будущей watchOS 9.6. Но когда эта версия выйдет, пока неизвестно.

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