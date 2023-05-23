Российский физик нашел объяснение загадочному звуку в стратосфере

Зафиксированный американскими учеными в стратосфере странный грохот может иметь своим источником акустический волновод, отметил физик из России Сергей Куличков.

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Источником зафиксированных в стратосфере Земли звуков может быть акустический волновой канал, заявил директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Сергей Куличков.

Ранее американские учёные на высоте в 20 километров зафиксировали странный звук — низкий, повторяющийся грохот.

Близ границы с тропосферой в нижней части стратосферы наблюдается минимум скорости звука. Он поддерживается при определенном направлении ветра, поэтому для любых источников инфразвука на этих высотах формируется волновод, рассказал специалист. Внутри него звук может распространяться на расстояния в сотни километров от источника без особого поглощения.