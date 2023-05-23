Минпромторг попросил отсрочки поставок чипов для завода «Микрон»

Минпромторг пытается добиться отсрочки на год для поставщика банковских и SIM-карт – завода «Микрон» из Зеленограда. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Фото: Unsplash Unsplash

Это связано с тем, что завод уже получал миллионные иски от компаний, которые не получили чипы для банковских карт в срок. Последний иск был подан 18 мая на сумму 312 млн рублей. В настоящее время Минпромторг согласовывает возможность отсрочки поставки чипов на год, чтобы не допустить новых исков в адрес завода.

«График поставок уже разработан, совещания по нему проходили три недели назад. Еще одно совещание намечено на эту неделю», — сказал источник, знакомый с ситуацией.