$79.94+0.0386.50+0.22
1 час назад

Минпромторг попросил отсрочки поставок чипов для завода «Микрон»

Елена Прошина

Минпромторг пытается добиться отсрочки на год для поставщика банковских и SIM-карт – завода «Микрон» из Зеленограда. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Минпромторг попросил отсрочки поставок чипов для завода «Микрон»
Фото: UnsplashUnsplash

Это связано с тем, что завод уже получал миллионные иски от компаний, которые не получили чипы для банковских карт в срок. Последний иск был подан 18 мая на сумму 312 млн рублей. В настоящее время Минпромторг согласовывает возможность отсрочки поставки чипов на год, чтобы не допустить новых исков в адрес завода.

«График поставок уже разработан, совещания по нему проходили три недели назад. Еще одно совещание намечено на эту неделю», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, ситуацией, когда российские производители чипов не могут удовлетворить спрос, уже воспользовались китайские компании. Так, компании XH Smart Tech, Watchdata подняли цены на свою продукцию в три раза – до $0,9 (около 72 руб.) за чип.

Наука и техника,НИИМЭ и Микрон,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий