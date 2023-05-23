В США начали использовать искусственный интеллект вместо коллекторов
Компания из Нью-Йорка и Бангалора (Индия) Skit.AI разработала нейросетевой сервис, способный взять на себя работу телефонных коллекторов, занимающихся обзвоном должников кредитных организаций. Об этом сообщает издание PRNewswire.
Технология представляет собой голосовой бот, способный адаптировать сценарий работы по ходу беседы с должником. Утверждается, что разработка Skit.AI совершает миллионы звонков за несколько дней. Таким образом, применение бота способствует масштабированию бизнеса по взысканию долгов, а также сокращению издержек.
У Skit.AI уже появился как минимум один клиент – американская кредитная организация в сфере автомобильной промышленности American Finance.
«Решение Skit.AI работает также хорошо, как и наш среднестатистический оператор. Своим коллегам по бизнесу мы признаемся, что интеграция Skit.AI была одним из лучших решений в истории компании», – заявил Дин Стиббс, директор по информационным технологиям American Finance.
В компании добавили, что после звонков Skit.AI долги возвращают 13,5% людей.