В США начали использовать искусственный интеллект вместо коллекторов

«Решение Skit.AI работает также хорошо, как и наш среднестатистический оператор. Своим коллегам по бизнесу мы признаемся, что интеграция Skit.AI была одним из лучших решений в истории компании», – заявил Дин Стиббс, директор по информационным технологиям American Finance.