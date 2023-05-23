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В США начали использовать искусственный интеллект вместо коллекторов

Компания из Нью-Йорка и Бангалора (Индия) Skit.AI разработала нейросетевой сервис, способный взять на себя работу телефонных коллекторов, занимающихся обзвоном должников кредитных организаций. Об этом сообщает издание PRNewswire.

В США начали использовать искусственный интеллект вместо коллекторов
© globallookpress.com

Технология представляет собой голосовой бот, способный адаптировать сценарий работы по ходу беседы с должником. Утверждается, что разработка Skit.AI совершает миллионы звонков за несколько дней. Таким образом, применение бота способствует масштабированию бизнеса по взысканию долгов, а также сокращению издержек.

У Skit.AI уже появился как минимум один клиент – американская кредитная организация в сфере автомобильной промышленности American Finance.

«Решение Skit.AI работает также хорошо, как и наш среднестатистический оператор. Своим коллегам по бизнесу мы признаемся, что интеграция Skit.AI была одним из лучших решений в истории компании», – заявил Дин Стиббс, директор по информационным технологиям American Finance.

В компании добавили, что после звонков Skit.AI долги возвращают 13,5% людей.

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