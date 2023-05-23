В России запустят первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»
Утром во вторник, 23 мая, ракету «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
На стартовом комплексе площадки 1С ракету установили в вертикальное положение. После этого сотрудники Роскосмоса продолжили готовить её к пуску.
Пуск «Союза-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №1 запланирован на 27 мая в 00:14:51 (по Москве).
В Роскосмосе подчеркнули, что это будет второй для семейства «Союз-2» пуск на новом высокоэкологичном горючем - нафтиле (и первый для модификации «Союз-2.1а».
«Кондор-ФКА» - спутник, предназначенный для радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.
Спутники серии «Кондор» занимаются картографирование поверхности планеты, ведут экологический мониторинг и разведку природных ресурсов. Первые два спутника этой серии были запущены на орбиту в 2013-2014 годах.