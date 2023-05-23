Сумчатые оказались более развитыми млекопитающими

Ученые Музея естественной истории в Лондоне показали, что сумчатые могут быть более развитыми млекопитающими, чем плацентарные. Тем самым опровергается гипотеза, что они представляют собой промежуточное звено между яйцекладущими и плацентарными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

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Долгое время считалось, что сумчатые являются промежуточным этапом эволюции между яйцекладущими и плацентарными, поскольку они рождают сильно недоразвитых детенышей, похожих на эмбрионы. Однако новое исследование показало, что предки обеих групп были больше похожи на плацентарных, а это значит, что сумчатые являются поздним ответвлением от линии млекопитающих.

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Биологи проанализировали компьютерные микротомограммы 165 черепов на разных стадиях развития 22 видов млекопитающих, существующих ныне, начиная от эмбрионов и заканчивая взрослыми животными. Полученные данные позволили ученым реконструировать развитие общего предка сумчатых и плацентарных, чтобы определить, какая из двух групп более похожа на него. Выяснилось, что с момента ответвления от общего предка сумчатые изменились сильнее, чем плацентарные.

Всех современных млекопитающих можно разделить на три группы: плацентарные, сумчатые и однопроходные. Самую большую группу составляют плацентарные млекопитающие, которые рождают хорошо развитых детенышей и составляют около 95 процентов всех ныне живущих видов млекопитающих, включая человека. Сумчатые также рождают живых, но недоразвитых детенышей, которые какое-то время находятся в сумке. Однопроходные откладывают яйца и представлены утконосами и ехиднами.

Ученые считают, что сумчатые способны придерживаться более выгодной репродуктивной стратегией, чем плацентарные, которые имеют длительный период беременности и, таким образом, сильно зависят от доступа к ресурсам. Сумчатые могут прекратить вынашивание детенышей на очень ранней стадии, чтобы выжить и повторить попытку размножения при более благоприятных условиях.