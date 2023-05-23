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В "Ростелекоме" объяснили сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком

Сбой в сети "Ростелекома" связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, в России сеть оператора работает штатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

В «Ростелекоме» объяснили сбой в сети
© ТАСС

Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на пользователей сообщили о проблемах с доступом в интернет в сети "Ростелекома", в основном это касалось зарубежных ресурсов.

"Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам", - сказали в "Ростелекоме".

В настоящее время, как подчеркнули в "Ростелекоме", подключены резервные международные каналы связи.

"Сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме", - добавили в компании.

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