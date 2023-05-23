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Ученые выяснили, каких людей комары кусают чаще

Ученые из американского университета провели исследование, в ходе которого наблюдали за поведением голодных комаров. Они смогли определить, как насекомые выбирают жертву для укуса.

Ученые выяснили, каких людей комары кусают чаще
© globallookpress.com

«Трудно поверить, но комар – самое смертоносное существо на планете Земля. Ежегодно от их укусов (точнее, их последствий) гибнут 700 тысяч человек», – передают «Аргументы и факты».

В Африке и к югу от Сахары особо опасным считается малярийный комар Anopheles gambiae. Его поведение изучали американские ученые.

Эксперимент провели в Замбии. Ученые выпустили в зону исследования 200 голодных комаров, которые выбирали подушку с тем или иным запахом: тела и выдыхаемых людьми веществ.

«Мы установили, что комары Anopheles gambiae предпочитают приземляться на расставленные визуальные цели, нагретые до температуры кожи человека, в ночное время, когда их приманивают выбросы углекислого газа, отражающие присутствие крупного человека», – отметили ученые.

Выяснилось, что комары чаще выбирают людей, в поте которых была повышенная концентрация карбоновых кислот. А запах шалфея и эвкалипта, наоборот, отпугивает насекомых.

А вот к запаху алкоголя комары, скорее всего, равнодушны. Эти насекомые питаются кровью, но не только человека, а еще животных. В природе звери не выделяют запаха алкоголя, поэтому пристрастие к таким ароматам просто не может выработаться.

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