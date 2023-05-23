$79.94+0.0386.50+0.22

Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь

Столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете. Такое мнение Алексей Кокорин.

Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь
© РИА Новости

По его оценкам, к 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. При этом Парижское соглашение и иные попытки человечества не смогут остановить этот процесс. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще, и жара в Центральной России будет приходить раз в три года.

Наихудшим, но маловероятным сценарием Кокорин назвал повышение температуры на планете может подняться на 4,5-5 градусов. В таком случае аномально жаркими будут восемь-девять лет из десяти.

«Летом в Москве, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — сказал эксперт.

Ранее человечеству предрекли усугубление гуманитарных катастроф на фоне глобального потепления. Влияние изменения климата на масштабирование гуманитарных катастроф иллюстрируют рекордные по продолжительности дожди, которые спровоцировали острую нехватку продовольствия в Сомали и Эфиопии, а также убили тысячи людей в Пакистане. В IRC отметили, что необходимо больше инвестировать в борьбу с изменением климата и смягчение его последствий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий