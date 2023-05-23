Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь

Столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете. Такое мнение Алексей Кокорин.

По его оценкам, к 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. При этом Парижское соглашение и иные попытки человечества не смогут остановить этот процесс. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще, и жара в Центральной России будет приходить раз в три года.

Наихудшим, но маловероятным сценарием Кокорин назвал повышение температуры на планете может подняться на 4,5-5 градусов. В таком случае аномально жаркими будут восемь-девять лет из десяти.

«Летом в Москве, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — сказал эксперт.