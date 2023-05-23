На Эвересте нашли кости гималаязавров возрастом более 212 млн лет

Специалисты из Института позвоночной палеонтологии и палеоантропологии Академии наук Китая обнаружили на территории Тибетского автономного района окаменевшие останки двух особей древнего глубоководного хищника гималаязавра, который обитал в океанах Земли 215-212 млн лет назад. Об этом сообщило в понедельник агентство Xinhua.

По его сведениям, останки нашли на высоте 4 тыс. м над уровнем моря, в 100 км от лагеря альпинистов, расположенного на Джомолунгме (Эверест). Окаменелости миллионы лет назад в результате движения тектонических плит были подняты со дна океана и оказались высоко в горах.

Гималаязавры, как отмечается, имели удлиненную пасть и острые зубы, а в длину достигали 10 м. Питались они в основном рыбой и беспозвоночными. Находка представляет особую ценность в связи с хорошо сохранившимися деталями позвоночника и ребер.