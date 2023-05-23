Ракету с «Кондором-ФКА» установили на стартовый стол космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» находится на стартовом комплексе космодрома «Восточный», сообщает «Роскосмос».

После того, как ракета была установлена в вертикальное положение, специалисты «Роскосмоса» продолжают готовить ее к пуску. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №1 намечен на 27 мая.

Он будет вторым по счету пуском ракеты семейства «Союз-2» на нафтиле, новом и высокоэкологичном горючем. Нафтил является экологически безопасным типом углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Преимуществами нафтила являются уменьшение вредных выбросов и значительное увеличение массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.

Спутник «Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли.