Ракету с «Кондором-ФКА» установили на стартовый стол космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» находится на стартовом комплексе космодрома «Восточный», сообщает «Роскосмос».
После того, как ракета была установлена в вертикальное положение, специалисты «Роскосмоса» продолжают готовить ее к пуску. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №1 намечен на 27 мая.
Он будет вторым по счету пуском ракеты семейства «Союз-2» на нафтиле, новом и высокоэкологичном горючем. Нафтил является экологически безопасным типом углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Преимуществами нафтила являются уменьшение вредных выбросов и значительное увеличение массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.
Спутник «Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космодром «Восточный», который расположен в Амурской области, «потихоньку» наращивает пусковую активность. В 2023 году на данном космодроме ожидается увеличение турпотока.