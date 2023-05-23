В пылевом диске вокруг звезды обнаружили признаки крупной планеты

Международная группа астрономов изучила внутреннее пылевое кольцо молодой звезды CI Тельца (CI Tau), обнаружив признаки крупной планеты. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

© Soulain et al, 2023

CI Tau расположена на расстоянии около 522,6 светового года в молекулярном облаке Тельца. Она примерно в два раза больше Солнца, имеет массу около 0,9 массы Солнца, а ее возраст оценивается в два миллиона лет. Исследования показали, что вокруг нее вращается по крайней мере одна планета — горячий суперюпитер, который в 11,3 раза массивнее Юпитера.

Вокруг CI Tau находится околозвездный диск с радиусом 200 астрономических единиц. Чтобы лучше изучить его свойства, астрономы воспользовались интерферометром телескопа VLT (Чили), который позволил получить изображения объекта с разрешением менее одной астрономической единицы. Оказалось, что диск сильно наклонен, а его внутренний край располагается от звезды на довольно большом расстоянии, равном примерно 21 радиусу CI Tau. Вероятно, в системе также присутствует еще один массивный планетарный компаньон.