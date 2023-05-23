Хакеры атаковали десятки компаний в России и Белоруссии

Хакерская группировка произвела десятки атак на компании – разработчиков ПО в России и Белоруссии за последний год.

Как сообщается, основная часть компаний, которые попали под нападение хакеров, занимаются разработкой и интеграцией программного обеспечения. Кроме того, в числе жертв есть организации из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также госструктуры.