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Хакеры атаковали десятки компаний в России и Белоруссии

Хакерская группировка произвела десятки атак на компании – разработчиков ПО в России и Белоруссии за последний год.

Хакеры атаковали десятки компаний в России и Белоруссии
© Vse42.ru

Как сообщается, основная часть компаний, которые попали под нападение хакеров, занимаются разработкой и интеграцией программного обеспечения. Кроме того, в числе жертв есть организации из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также госструктуры.

По данным, группировка Sneaking производила взлом серверов и проникала в инфраструктуру более 30 компаний в России и Белоруссии. Хакеры закреплялись в системе и требовали у организаций выкупы, сообщили РИА Новости.

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