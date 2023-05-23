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СМИ зафиксировали удешевление iPhone в России

Стоимость гаджетов компании Apple в крупных торговых сетях в среднем уменьшилась на 6%, на некоторые модели — на 10%. Как пишет газета «Известия», в конце прошлой недели сеть re:Store снизила цены на iPhone на 1–5 тысяч рублей в зависимости от модели и объёма памяти.

СМИ зафиксировали удешевление iPhone в России
© ТАСС

В интернет-магазине МТС стоимость одной из модификаций iPhone 14 на 128 гигабайт «упала» почти на 13% — до 78,5 тыс. рублей, а на смартфон с памятью 256 гигабайт — на 7%.

По словам продавцов, это происходит в преддверии выхода новинок Apple, а также из-за корректировки закупочных цен и спроса.

При этом аналитики отмечают, что стоимость iPhone снижается на фоне отсутствия ограничений на их поставки по параллельному импорту.

Ранее сообщалось, что авторизованные сервисные центры Apple в России начали закрываться, среди них — MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге.

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