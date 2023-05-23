$79.94+0.0386.50+0.22

Химик рассказал, что цена одного грамма нихония будет дороже Земли

Ученый-химик Максим Биловицкий рассказал, что ученые научились синтезировать самый дорогой в мире химический элемент — нихоний (Nh). Биловицкий утверждает, что всего один грамм этого вещества будет стоить дороже всей нашей планеты, а с поиском покупателя могут возникнуть сложности, пишет издание Shraibikus.

Химик объяснил, почему один грамм нихония будет стоить дороже всей Земли
© Сколтех

Нихоний есть в таблице Менделеева на 113-м месте. Элемент не встречается в естественном виде на нашей планете. Чтобы его получить, нужен синтез с помощью ускорителя частиц. Чтобы получить нихоний, нужно взять кальций, добыть из него кальций-48, который также не встречается в природе.

Из карбоната кальция-48 нужно будет создать металлический кальций-48, а его ионы разогнать до одной десятой от скорости света.

При взаимодействии с америциевой фольгой они превратятся в московий. А в процессе альфа-распада московия с некоторой вероятностью может образоваться нихоний. Эта вероятность составляет 0,0000000000000000000000000001%, иначе говоря 10-28.

Чтобы все это сделать потребуется, примерно, $157 секстиллионов.

Нихоний (Nh) — это искусственный элемент, который был впервые синтезирован в 2004 году в Японии. Он относится к группе трансурановых элементов и имеет атомный номер 113.

Нихоний получили путем слияния ядер двух других элементов — цинка и висмута. Этот процесс происходил в специальном ускорителе частиц, и для получения всего нескольких атомов нихония потребовалось много лет работы.

Нихоний является очень тяжелым элементом и имеет очень короткий период полураспада, что делает его очень нестабильным. Его свойства и химические реакции пока не изучены в достаточной мере, но ученые продолжают исследования в этой области.

Нихоний был назван в честь Японии, где он был впервые синтезирован. Это один из самых новых элементов в таблице Менделеева и пока не имеет практического применения. Однако его открытие помогает ученым лучше понимать структуру и свойства трансурановых элементов, что может привести к созданию новых материалов и технологий в будущем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий