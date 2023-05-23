Химик объяснил, почему один грамм нихония будет стоить дороже всей Земли

Ученый-химик Максим Биловицкий рассказал, что ученые научились синтезировать самый дорогой в мире химический элемент — нихоний (Nh). Биловицкий утверждает, что всего один грамм этого вещества будет стоить дороже всей нашей планеты, а с поиском покупателя могут возникнуть сложности, пишет издание Shraibikus.

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Нихоний есть в таблице Менделеева на 113-м месте. Элемент не встречается в естественном виде на нашей планете. Чтобы его получить, нужен синтез с помощью ускорителя частиц. Чтобы получить нихоний, нужно взять кальций, добыть из него кальций-48, который также не встречается в природе.

Из карбоната кальция-48 нужно будет создать металлический кальций-48, а его ионы разогнать до одной десятой от скорости света.

При взаимодействии с америциевой фольгой они превратятся в московий. А в процессе альфа-распада московия с некоторой вероятностью может образоваться нихоний. Эта вероятность составляет 0,0000000000000000000000000001%, иначе говоря 10-28.

Чтобы все это сделать потребуется, примерно, $157 секстиллионов.

Нихоний (Nh) — это искусственный элемент, который был впервые синтезирован в 2004 году в Японии. Он относится к группе трансурановых элементов и имеет атомный номер 113.

Нихоний получили путем слияния ядер двух других элементов — цинка и висмута. Этот процесс происходил в специальном ускорителе частиц, и для получения всего нескольких атомов нихония потребовалось много лет работы.

Нихоний является очень тяжелым элементом и имеет очень короткий период полураспада, что делает его очень нестабильным. Его свойства и химические реакции пока не изучены в достаточной мере, но ученые продолжают исследования в этой области.