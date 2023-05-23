В Швеции нашли древний наскальный рисунок лодки с людьми

В Швеции археологи обнаружили древний наскальный рисунок лодки с людьми. Находка была сделана неподалеку от комплекса петроглифов в коммуне Танум, расположенной на западном побережье страны.

© Фонд фиксации наскальных изображений Бохуслена

Всего на плоскости длиной 15 метров специалисты увидели свыше 40 изображений. Среди них люди, лодки, лошади и колесницы. Ученые выделили из всех рисунков гигантское изображение лодки с людьми на борту.

По мнению исследователей, произведение было создано около 2 700 лет назад. Данная местность в то время представляла собой берег фьорда. Археологи считают, что древние авторы сделали рисунки прямо с лодок, так как некоторые из них сейчас находятся на большой высоте.

Несколько лет назад в этом регионе Швеции уже открывали тысячи наскальных изображений. Их возраст оказался еще древнее – 3 700 лет.