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Древний наскальный рисунок лодки с людьми нашли в Швеции

В Швеции археологи обнаружили древний наскальный рисунок лодки с людьми. Находка была сделана неподалеку от комплекса петроглифов в коммуне Танум, расположенной на западном побережье страны.

В Швеции нашли древний наскальный рисунок лодки с людьми
© Фонд фиксации наскальных изображений Бохуслена

Всего на плоскости длиной 15 метров специалисты увидели свыше 40 изображений. Среди них люди, лодки, лошади и колесницы. Ученые выделили из всех рисунков гигантское изображение лодки с людьми на борту.

По мнению исследователей, произведение было создано около 2 700 лет назад. Данная местность в то время представляла собой берег фьорда. Археологи считают, что древние авторы сделали рисунки прямо с лодок, так как некоторые из них сейчас находятся на большой высоте.

Несколько лет назад в этом регионе Швеции уже открывали тысячи наскальных изображений. Их возраст оказался еще древнее – 3 700 лет.

Два года назад на севере Норвегии археологи, исследуя стоянку древних племен в Валле, нашли наскальное изображение лодки. Они определили, что его возраст составляет 10 – 11 тысяч лет. По мнению ученых, это древнейший рисунок лодки в Европе, а может быть, и во всем мире.

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