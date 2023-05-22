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Прочность нового смартфона Google проверили на видео

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, проверил прочность Pixel 7a. Видео доступно на его YouTube-канале.

Прочность нового смартфона Google проверили на видео
© Lenta.ru

По словам энтузиаста, его волновало, как изготовленный преимущественно из пластика смартфон выдержит испытания. Автор отметил, что аппарат имеет довольно прочный экран, на котором почти не остаются следы после контакта с острыми предметами. Однако Нельсону удалось с легкостью повредить ножом выкрашенные краской рамки смартфона.

Задняя панель Pixel 7a оказалась прочной, но осталась с глубокими царапинами после воздействия на нее острыми инструментами. Также автор попытался сломать новый девайс пополам, но у него ничего не получилось. По словам Нельсона, благодаря металлическим направляющим девайс получил высокопрочный для длительного использования корпус.

В заключение блогер попытался прожечь OLED-экран устройства с помощью зажигалки. Автор воздействовал на переднюю панель в течение 25 секунд — на дисплее осталось большое черное пятно, которое исчезло через несколько минут.

В середине мая компания Google анонсировала свой первый складной смартфон. Pixel Fold оценили в 1799 долларов, или около 144 тысяч рублей.

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