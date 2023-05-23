Микропластик обнаружили в пище по всему миру

Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии CSIRO сообщило, что микро- и нанопластик обнаруживается в продуктах питания по всему миру. Обзорная статья опубликована в журнале Trends in Analytical Chemistry.

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Специалисты проанализировали имеющиеся на данный момент научные исследования, посвященные попаданию пластика в пищевую цепь людей. Одним из таких путей является проглатывание рыбами частиц пластика, однако чаще всего это происходит при обработке и упаковке пищи. Свежие продукты могут не содержать пластика, а загрязнению способствует использование различного оборудования, включая разделочные доски или упаковочные машины.

Еще одним важным путем проникновения загрязнителей в сельскохозяйственную систему являются твердые биологические вещества, образующиеся в результате очистки сточных вод. Их могут использовать для удобрений, однако они могут содержать частицы пластика, образовавшиеся при стирке синтетической одежды. Частицы накапливаются в почве, что потенциально влияет на урожайность и устойчивость сельскохозяйственной экосистемы.