Предсказано появление маленьких складных смартфонов

Компания Sony начала работу над складным смартфоном с маленьким экраном. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

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По словам инсайдеров, инженеры корпорации начали разработку компактного устройства, однако габариты дисплея не раскрываются. Девайс окажется первым складным смартфоном в линейке Sony и первым складным телефоном с небольшим экраном.

Источник отметил, что аппарат появится в линейке смартфонов с небольшой диагональю дисплея Compact. Последним устройством этой серии оказался Xperia XZ2 Compact — гаджет с 5-дюймовым экраном вышел в 2018 году. Таким образом, инсайдер предсказал появление на рынке складных устройств компактных смартфонов.

Также инсайдер отметил, что в Sony обратили внимание на растущий рынок складных гаджетов и рассчитывают закрепиться на нем. В компании полагают, что компактные устройства могут стать популярными на фоне большого количество складных телефонов с большой диагональю.