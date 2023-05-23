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Батарея смартфона OnePlus взорвалась рядом со спящим пользователем

Владелец флагманского OnePlus 8 Pro опубликовал на форуме Reddit обращение к бренду после того, как в его смартфоне взорвался аккумулятор.

По словам пользователя Reddit с ником itsmeshailesh, его смартфон взорвался, находясь в режиме ожидания — то есть не использовался и не заряжался. При этом сам владелец спал в одном футе (около 30 см) от устройства во время взрыва. Тепловой удар взяла на себя подушка, благодаря чему владелец гаджета чудом не пострадал.

Когда он обнаружил, что проблема заключается в аккумуляторе, то обратился в техподдержку. Однако там ему сказали, что причиной взрыва стало давление на материнскую плату, с чем пользователь был не согласен. В связи с этим он написал обращение на форуме и призвал OnePlus провести тщательное расследование, а не называть безосновательные версии.

«Я спал в 1 футе от телефона, когда это случилось, так что это была серьезная угроза моей жизни. Я надеюсь, что кто-нибудь из команды OnePlus поможет мне найти решение», — заключил itsmeshailesh.

В ветке форума он также приложил фотографию глубоко прожженного смартфоном матраса. Пострадавший также заявил, что, несмотря на возникшую проблему, в тот же день купил актуальный флагман компании — OnePlus 11.

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