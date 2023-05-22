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Подсчитано количество удаленных из App Store приложений

Американская компания Apple опубликовала первый публичный отчет о работе цифрового магазина приложений App Store. Документ доступен на юридическом сайте корпорации.

Подсчитано количество удаленных из App Store приложений
© Unsplash

В «Отчете о прозрачности» за 2022 год собрана статистика относительно работы магазина приложений для iPhone, iPad и прочих фирменных устройств. Так, в нем говорится, что за прошедший год на платформе насчитывалось 1,78 миллиона приложений. При этом разработчики отправили на публикацию 6,1 миллиона приложений, заявки на публикацию 1,67 миллиона программ были отклонены по различным причинам.

В документе говорится, что 186 тысяч приложений были удалены за нарушение правил App Store. Большая часть убранных из онлайн-репозитория программ оказались играми, утилитами, сервисами для бизнеса и образования.

Также представители Apple назвали число удаленных по запросу правительств различных государств приложений. В лидерах оказался Китай, власти которого в 2022 году потребовали удалить 1435 программ. Также были удовлетворены 14 запросов из Индии, 10 — из Пакистана, 7 — из России.

За 2022 год модераторы магазина Apple удалили 282 миллиона учетных записей пользователей. Также за аналогичный период компания заблокировала 428 тысяч профилей разработчиков.

В середине апреля журналисты Bloomberg сообщили, что пользователям iPhone разрешат устанавливать приложения в обход магазина App Store. Скорее всего, новая возможность будет доступна только на территории Евросоюза.

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