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Ранние галактики с аномальной массой оказались еще массивнее

Международная группа космологов под руководством ученых из Центра космического рассвета в Дании выяснили, что аномально массивные ранние галактики, обнаруженные телескопом Джеймса Уэбба, могут быть еще массивнее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Ранние галактики с аномальной массой оказались еще массивнее
© Lenta.ru

Звездная масса галактики оценивается путем измерения всего света, излучаемого галактикой, и расчета того, сколько звезд необходимо, чтобы излучать этот свет. Обычный подход состоит в том, чтобы учитывать объединенный свет всей галактики. Однако если рассматривать галактику попиксельно, а затем рассчитывать массу звезд в каждом пикселе, то масса всей галактики оказывается в 10 раз больше. Это объясняется тем, что яркие звезды затмевают более слабые звезды.

Исходя из принятой в настоящее время космологической модели ΛCDM, которая описывает строение и эволюции Вселенной, у ранних галактик не было времени для образования такого огромного количества звезд.

Стандартная космологическая модель предполагает, что Вселенная состоит в основном из темной энергии, обозначаемой греческой буквой «лямбда», и холодной темной материи (CDM), где «холодная» означает, что она не движется слишком быстро. Модель успешно описывает и объясняет многочисленные астрофизические явления, однако не является полной. Ученые ожидают, что ΛCDM в конечном итоге будет расширена или заменена лучшей моделью.

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