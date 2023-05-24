$80.17+0.2386.55+0.05

Фотобанк Shutterstock купил у Meta* Giphy

Американская компания Shutterstock намерена купить сервис gif-изображений Giphy у компании Meta (*признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Сумма сделки составляет $53 млн.

Фотобанк Shutterstock купил у Meta* Giphy
© Sostav.ru

Дело в том, что ещё в конце 2021 года Британское Управление по конкуренции и рынкам потребовало от Meta продать Giphy. По мнению регулятора, контроль над GIF-файлами позволяет Meta влиять на другие соцсети.

Meta выразила сожаление в связи с решением регулятора, однако компании пришлось продать актив. Сумма обсуждаемой сделки оказалась почти в восемь раз меньше, чем Meta потратила на покупку сервиса в 2020 году. Тогда актив оценили в $400 млн.

Сделку планируют закрыть в июне 2023 года.

«Это шаг в развитии Shutterstock как комплексной платформы для творчества», — прокомментировал предстоящую сделку генеральный директор Shutterstock Пол Хеннесси, добавив, что Giphy не только расширит библиотеку контента, но и дополнит стратегию компании в области развития искусственного интеллекта.

*признана в РФ экстремистской организацией и запрещена

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий