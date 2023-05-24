Фотобанк Shutterstock купил у Meta* Giphy

Американская компания Shutterstock намерена купить сервис gif-изображений Giphy у компании Meta (*признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Сумма сделки составляет $53 млн.

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Дело в том, что ещё в конце 2021 года Британское Управление по конкуренции и рынкам потребовало от Meta продать Giphy. По мнению регулятора, контроль над GIF-файлами позволяет Meta влиять на другие соцсети.

Meta выразила сожаление в связи с решением регулятора, однако компании пришлось продать актив. Сумма обсуждаемой сделки оказалась почти в восемь раз меньше, чем Meta потратила на покупку сервиса в 2020 году. Тогда актив оценили в $400 млн.

Сделку планируют закрыть в июне 2023 года.

«Это шаг в развитии Shutterstock как комплексной платформы для творчества», — прокомментировал предстоящую сделку генеральный директор Shutterstock Пол Хеннесси, добавив, что Giphy не только расширит библиотеку контента, но и дополнит стратегию компании в области развития искусственного интеллекта.