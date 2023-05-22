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31 минуту назад

В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений

Елена Прошина

Мессенджер WhatsApp получил функцию редактирования отправленных сообщений. Об этом говорится в официальном блоге приложения.

В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений
Фото: ТАССТАСС

Функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Отмечается, что редактировать сообщения можно будет в течение 15 минут после отправки.

«Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки», – сказано в блоге.

После редактирования сообщение будет помечено знаком «Изменено», но увидеть историю исправлений собеседник не сможет. При этом все изменения, как и все остальные личные сообщения и звонки, будут защищены сквозным шифрованием.

Ранее стало известно, что WhatsApp добавит возможность ставить пароли на чаты.

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