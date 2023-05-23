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Археологи обнаружили недалеко от Хайнаня останки двух затонувших торговых судов XVI века

Специалисты института археологии Государственного управления культурного наследия КНР и института глубоководных исследований и разработок Академии наук Китая обнаружили недалеко от острова Хайнань в северо-западной акватории Южно-Китайского моря останки двух затонувших торговых судов начала XVI века. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Недалеко от Хайнаня обнаружены останки двух затонувших судов XVI века
© Информационное агентство Синьхуа

По сведениям издания, обе находки относятся к эпохе китайской династии Мин (1368-1644). Их удалось исследовать благодаря пилотируемому батискафу "Шэньхай юнши" ("Глубоководный богатырь"). Он опустился на глубину 1,5 тыс. метров, где лежат суда, сделав фотоснимки и видеозаписи.

В связи с их обнаружением госуправление культурного наследия совместно с администрацией Хайнаня опубликовали в городе Санья (южное побережье острова) предварительные результаты изучения мест двух кораблекрушений.

Как сообщили китайские археологи, оба судна довольно хорошо сохранились. В их трюмах перевозилось множество товаров, к подробному изучению которых ученые приступят в ближайшее время. Предполагается, что эти находки позволят получить новую важную информацию, касающуюся истории международной торговли.

Проект осуществляется при сотрудничестве с Музеем Южно-Китайского моря (город Цюнхай, восточная часть Хайнаня). Исследования будут осуществляться до марта-апреля 2024 года в несколько этапов. Одна из главных задач - обеспечить сохранность старинных предметов, пролежавших под водой несколько сот лет.

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