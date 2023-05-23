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NVIDIA анонсировала суперкомпьютер Isambard 3

В первый день конференции ISC 2023 в Гамбурге NVIDIA объявила о разработке европейского суперкомпьютера HPE на базе суперчипов Grace CPU Superchips.

NVIDIA анонсировала суперкомпьютер Isambard 3
© MobiDevices

Суперкомпьютер Isambard 3, который будет установлен в научном парке Bristol and Bath в Великобритании, оснащён 384 процессорными суперчипами NVIDIA Grace на базе архитектуры ARM и будет использоваться для проведения медицинских и научных исследований. Как утверждает производитель, по сравнению с предшественником Isambard 2, производительность и энергоэффективность новинки улучшилась в 6 раз. Так максимальная скорость компьютера составит 2,7 петафлопса, а количество потребляемой энергии – 270 киловатт.

Isambard 3, который будет построен Hewlett Packard Enterprise, позволит Европейскому научно-исследовательскому сообществу ускорить прорывы в области искусственного интеллекта, наук о жизни, медицины, астрофизики и биотехнологии. Он сможет создавать подробные модели исключительно сложных структур, таких как ветряные электростанции и термоядерные реакторы, чтобы помочь исследователям раскрыть новые достижения в области чистой и зеленой энергии.

Кроме того, на ISC 2023 NVIDIA также анонсировала совместные разработки с Rolls-Royce Holdings, направленные на выполнение вычислений, связанных с гидродинамикой. Совместно с Classiq будут разработаны решения для ускорения и удешевления проектирования реактивных двигателей, а в рамках сотрудничества с FJZ компания создаст лабораторию со сложным квантовым компьютером.

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