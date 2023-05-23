$79.94+0.0386.50+0.22

Представлен игровой компьютер-кроссовок

Компания Cooler Master анонсировала новую линейку игровых компьютеров, которая включает в себя как традиционные корпуса, так и нестандартный в виде кроссовка. Об этом сообщает портал TechPowerUp.

Представлен компьютер в виде кроссовка за 500 тыс. рублей
© Cooler Master

Одной из самых необычных моделей является Sneaker X — игровой компьютер в форме кроссовка. Он оснащен системой водяного охлаждения с подсветкой и флагманскими комплектующими, которые можно настроить по своему желанию при заказе.

Sneaker X поступит в продажу в июле этого года по цене от $6 тыс. (около 479 тыс. руб.). Пользователям будут доступны версии с процессорами от AMD и Intel. Вероятно, в виду особенностей дизайна устройства компьютер может потребовать наличие кастомных комплектующих, которые «подойдут» под специфичный корпус.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий