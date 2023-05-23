Представлен компьютер в виде кроссовка за 500 тыс. рублей

Компания Cooler Master анонсировала новую линейку игровых компьютеров, которая включает в себя как традиционные корпуса, так и нестандартный в виде кроссовка. Об этом сообщает портал TechPowerUp.

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Одной из самых необычных моделей является Sneaker X — игровой компьютер в форме кроссовка. Он оснащен системой водяного охлаждения с подсветкой и флагманскими комплектующими, которые можно настроить по своему желанию при заказе.