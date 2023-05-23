Представлен компьютер в виде кроссовка за 500 тыс. рублей

Представлен игровой компьютер-кроссовок
Компания Cooler Master анонсировала новую линейку игровых компьютеров, которая включает в себя как традиционные корпуса, так и нестандартный в виде кроссовка. Об этом сообщает портал TechPowerUp.
Одной из самых необычных моделей является Sneaker X — игровой компьютер в форме кроссовка. Он оснащен системой водяного охлаждения с подсветкой и флагманскими комплектующими, которые можно настроить по своему желанию при заказе.
Sneaker X поступит в продажу в июле этого года по цене от $6 тыс. (около 479 тыс. руб.). Пользователям будут доступны версии с процессорами от AMD и Intel. Вероятно, в виду особенностей дизайна устройства компьютер может потребовать наличие кастомных комплектующих, которые «подойдут» под специфичный корпус.