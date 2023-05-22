Новое лекарство может заменить трансплантацию при неизлечимой болезни сердца

Ученые из Университетской больницы Пуэрта-де-Йерро успешно протестировали первое лекарство для улучшения сердечной функции при амилоидозе сердца — неизлечимом и часто смертельном заболевании. Исследование опубликовано в журнале NEJM.

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При амилоидозе сердца в нем накапливаются фибриллы (нити), состоящие из белков амилоидов. Это приводит к утолщению сердечных стенок, повышению их жесткости и сердечной недостаточности. Прогноз неблагоприятный, и без поддерживающей терапии пациенты в среднем умирают через три года после постановки диагноза. Единственный способ восстановить функцию сердца — это его трансплантация.

Первоначальные результаты исследования, в котором участвовали 40 пациентов из Франции, Нидерландах, Германии и Испании, показали, что новый препарат на основе антитела безопасен и, по-видимому, снижает количество амилоидного белка в сердце. Препарат вводили пациентам внутривенно в постепенно увеличивающихся ежемесячных дозах в течение 12-месячного периода.

«Пациенты, которые получали более высокие дозы антител, по-видимому, продемонстрировали большее снижение отложений амилоида в сердце и более значительное улучшение ряда сердечных параметров», — рассказали ученые.

Новое лекарство разработано швейцарской компанией Neurimmune и представляет собой антитело, которое связывается с амилоидным белком транстиретином, препятствуя его накоплению в сердце. Антитело было выделено из иммунных В-клеток, полученных от здоровых пожилых людей.