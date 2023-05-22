DLBI: хакеры обнародовали данные сети лабораторий «Ситилаб»

Хакеры из группировки UHG опубликовали в открытый доступ данные предположительно из сети диагностических лабораторий «Ситилаб», сообщили в исследовательской компании Data Leakage & Breach Intelligence. Об этом пишут «Ведомости».

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Как отмечается, в текстовых дампах содержатся логины, ФИО, адреса электронной почты (483 тысяч уникальных), номера телефонов (435 тысяч уникальных), хешированные пароли, пол, дата рождения и дата регистрации. База данных актуальна на 18 мая 2023 года.

При этом компания проверила адреса электронной почты через форму восстановления пароля на сайте клиники – они оказались действительны. Уточняется, что обнародованным оказался архив объемом 1,7 ТБ. Кроме личной информации, в открытый доступ утекли документы с отсканированными анализами и исследованиями, а также договорами и чеками.