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DLBI: хакеры обнародовали данные сети лабораторий «Ситилаб»

Хакеры из группировки UHG опубликовали в открытый доступ данные предположительно из сети диагностических лабораторий «Ситилаб», сообщили в исследовательской компании Data Leakage & Breach Intelligence. Об этом пишут «Ведомости».

DLBI: хакеры обнародовали данные сети лабораторий «Ситилаб»
© Unsplash

Как отмечается, в текстовых дампах содержатся логины, ФИО, адреса электронной почты (483 тысяч уникальных), номера телефонов (435 тысяч уникальных), хешированные пароли, пол, дата рождения и дата регистрации. База данных актуальна на 18 мая 2023 года.

При этом компания проверила адреса электронной почты через форму восстановления пароля на сайте клиники – они оказались действительны. Уточняется, что обнародованным оказался архив объемом 1,7 ТБ. Кроме личной информации, в открытый доступ утекли документы с отсканированными анализами и исследованиями, а также договорами и чеками.

Напомним, это уже не первая утечка данных в этом году. С начала года, их произошло уже 75, что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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