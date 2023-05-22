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Ученые обнаружили, что домашние животные могут быть полезны для кишечника детей

Ученые из Университета Гуанчжоу выяснили, что наличие домашних питомцев повышает разнообразие кишечного микробиома у детей, а проживание рядом с дорогами — ухудшает. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research.

Ученые: домашние животные могут быть полезны для кишечника детей
© Freepik.com

Авторы работы оценили влияние микробов и выделяемых ими веществ на бактериальный состав кишечника 56 детей в возрасте от трех до 10 лет. Все они проживали в 12 различных районах Шанхая.

Всего в образцах пыли, собранных в домах участников, ученые нашли 6247 видов микробов, среди которых были и возбудители инфекций, например, пневмонии и туберкулеза. В домашней среде ученые нашли почти полторы тысячи веществ, которые выделяли микробы. Их состав не повлиял на состав кишечного микробиома.

Возраст детей и время, когда они пошли в детский сад, оказали значительное влияние на микробный состав кишечника. Кроме того, проживание вблизи дорог с интенсивным движением также повлияло на микробный состав кишечника.

Диета, в том числе частота употребления напитков с сахаром также существенно повлияла на микробный состав кишечника. Благоприятное воздействие на кишечный микробиом оказало частое потребление овощей и другой растительной пищи.

В кишечнике человека обитают миллионы микробов, прежде всего бактерий, которые могут оказывать как положительное, так и неблагоприятное воздействие на здоровье. Например, нарушение работы кишечного микробиома может повысить риск колоректального рака и воспалительных заболеваний кишечника.

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