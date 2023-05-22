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Свежее обновление Windows 10 приводит к «синим экранам смерти» и частым перезагрузкам ПК

Недавно Microsoft выпустила обновление KB5026361 для Windows 10. Апдейт устранил ряд проблем, связанных с безопасностью системы, а также исправил некоторые ошибки. К сожалению, без проблем для обычных пользователей не обошлось.

Свежее обновление Windows 10 приводит к «синим экранам смерти»
© Microsoft

С момента выхода патча юзеры жалуются на частые «синие экраны смерти» с надписью Process1 Initialization Failed. В Microsoft заявляют, что ошибка связана с повреждением или изменением размера файла bootcat.cache, однако пользователи заявляют, что никак с ним не взаимодействовали.

Помимо внезапных «экранов смерти», пользователи также жалуются на самопроизвольные перезагрузки компьютера и другие ошибки, возникающие во время установки обновления. В Microsoft пока не комментировали инцидент, так что о выходе исправления говорить пока не приходится.

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