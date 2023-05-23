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Intel представила ещё одного «убийцу» ChatGPT — ИИ-модель Aurora genAI

В ходе сегодняшнего заседания ISC23, Intel объявила о своем новом проекте — «революционной генеративной ИИ-модели» под названием Aurora genAI

Intel представила ИИ-модель Aurora genAI
© globallookpress.com

Представители бренда заявили, что их разработка является «настоящим прорывом в области искусственного интеллекта». Новая модель будет обучаться на общих текстах, научных текстах, научных данных и исходных кодах.

Основной областью применения новой модели должна стать наука.

В обучении Aurora genAI будут задействованы технологии Megatron и DeepSpeed, что гарантирует высокую эффективность и точность. Более того, новая модель будет иметь впечатляющий размер в 1 трлн параметров. Для сравнения: объём параметров бесплатной и общедоступной версии ChatGPT составляет всего 175 млн.

Известно, что новая модель Intel будет работать на мощнейшем суперкомпьютере Aurora, способном обрабатывать данные со скоростью 2 эксафлопс. Просто чтобы вы понимали — это равносильно тому, что если бы каждый житель Земли делал по 250 тыс вычислений в секунду.

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