Палеонтологи подсчитали, сколько тираннозавров было на Земле

Тираннозавр – это культовый и мгновенно идентифицируемый вид динозавров. Ранее ученые предполагали, что до вымирания на Земле бродило около 2,5 млрд особей, однако исследование палеонтологов из Майнцского университета в Германии говорит об обратном. Согласно новым подсчетам, на Земле жило всего 1,7 млрд тираннозавров за всю историю существования вида. Исследование было опубликовано в журнале Palaeontology.

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Предыдущее исследование было опубликовано два года назад – тогда авторы создали математическую модель, которая учитывала такие переменные, как средняя масса тела, плотность популяции, приблизительный географический ареал, возраст половой зрелости, количество отложенных яиц, средняя продолжительность жизни, выживаемость и количество поколений динозавров.

Анализ показал, что каждое поколение T. rex , вероятно, состояло примерно из 20 000 особей и что за 2,5 млн лет их существования было около 125 000 поколений, то есть всего на Земле обитало около 2,5 млрд тираннозавров.

По мнению команды, стоявшей за последней работой, авторы исследования 2021 года переоценили выживаемость и способность яйцекладки тираннозавров. Соответственно, все полученные результаты можно считать неправильными, и на самом деле количество поколений было меньше.