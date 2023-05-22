Twitter обвинила Microsoft в злоупотреблении доступом к данным

Личный адвокат Илона Маска Алекс Спиро обратился с письмом к генеральному директору Microsoft Сатье Наделле от имени Twitter, где обвиняет Microsoft в нарушении соглашения с разработчиками социальной сети, сообщает газета The New York Times.

В письме юрист утверждает, что Microsoft много раз нарушала положения соглашения в по интеграции API Twitter в некоторые свои продукты, в том числе Xbox, Bing и рекламную платформу.

При этом с апреля компания начала прекращать поддержку этих API, как полагает Спиро, возможно из-за новых более дорогих уровней API, включая несанкционированное использование API и неинформирование Twitter об определенных случаях использования.