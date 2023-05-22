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Соцсеть Twitter обвинила Microsoft в злоупотреблении доступом к данным

Личный адвокат Илона Маска Алекс Спиро обратился с письмом к генеральному директору Microsoft Сатье Наделле от имени Twitter, где обвиняет Microsoft в нарушении соглашения с разработчиками социальной сети, сообщает газета The New York Times.

Twitter обвинила Microsoft в злоупотреблении доступом к данным
© globallookpress.com

В письме юрист утверждает, что Microsoft много раз нарушала положения соглашения в по интеграции API Twitter в некоторые свои продукты, в том числе Xbox, Bing и рекламную платформу.

При этом с апреля компания начала прекращать поддержку этих API, как полагает Спиро, возможно из-за новых более дорогих уровней API, включая несанкционированное использование API и неинформирование Twitter об определенных случаях использования.

В связи с этим соцсеть настаивает на проведении аудита соответствия для каждого из восьми приложений, которыми Microsoft управляла до прошлого месяца. На этом уже Microsoft ответила, что продолжит долгосрочное партнерство с Twitter и проверит указанные проблемы.

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