$79.91-0.1386.28-0.22

Огненный шар и громкий взрыв: над Австралией пролетел метеорит

Метеор на огромной скорости пролетел над небом Австралии. Как сообщает URA.RU, огромный огненный шар заметили в разных точках страны.

Когда небесное тело вошло в атмосферу, местные жители ощутили толчок, который сопровождался взрывом. Сильнее всего он был слышен в небольшом городе Кройдон в 500 км к западу от Кэрнса.

Как отметил астрофизик из Австралийского национального университета доктор Брэд Такер, размер камня может составлять от 0,5 до 1 метра, что делает его метеором меньшего или среднего размера. По подсчетам ученого, скорость составляла до 150 тысяч км/ч, что в сотни раз выше скорости звука.

На распространяемых в соцсетях видео запечатлено, что при ударе об атмосферу небо озарила зеленая вспышка. Обычно метеоры состоят из каменистого хондрита, однако цвет пламени в этом случае может говорить о большом количестве железа и никеля в небесном теле.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий