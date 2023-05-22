Огненный шар и громкий взрыв: над Австралией пролетел метеорит

Метеор на огромной скорости пролетел над небом Австралии. Как сообщает URA.RU, огромный огненный шар заметили в разных точках страны.

Когда небесное тело вошло в атмосферу, местные жители ощутили толчок, который сопровождался взрывом. Сильнее всего он был слышен в небольшом городе Кройдон в 500 км к западу от Кэрнса.

Как отметил астрофизик из Австралийского национального университета доктор Брэд Такер, размер камня может составлять от 0,5 до 1 метра, что делает его метеором меньшего или среднего размера. По подсчетам ученого, скорость составляла до 150 тысяч км/ч, что в сотни раз выше скорости звука.