Огненный шар и громкий взрыв: над Австралией пролетел метеорит
Метеор на огромной скорости пролетел над небом Австралии. Как сообщает URA.RU, огромный огненный шар заметили в разных точках страны.
Когда небесное тело вошло в атмосферу, местные жители ощутили толчок, который сопровождался взрывом. Сильнее всего он был слышен в небольшом городе Кройдон в 500 км к западу от Кэрнса.
Как отметил астрофизик из Австралийского национального университета доктор Брэд Такер, размер камня может составлять от 0,5 до 1 метра, что делает его метеором меньшего или среднего размера. По подсчетам ученого, скорость составляла до 150 тысяч км/ч, что в сотни раз выше скорости звука.
На распространяемых в соцсетях видео запечатлено, что при ударе об атмосферу небо озарила зеленая вспышка. Обычно метеоры состоят из каменистого хондрита, однако цвет пламени в этом случае может говорить о большом количестве железа и никеля в небесном теле.