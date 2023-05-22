Извержение вулкана Тонга нарушило спутниковую связь

Волна атмосферного давления, порожденная извержением вулкана Тонга, нарушила спутниковую связь. Об этом сообщает Нагойский университет.

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Ионосфера — это область верхних слоев атмосферы Земли, где молекулы и атомы ионизируются солнечным излучением. Наибольшая концентрация ионов находится на высоте от 150 до 800 километров. Ионосфера играет важную роль для работы радиосвязи (отражая волны определенной длины обратно на землю) и влияет на работу спутниковой связи и системы GPS. В случае возникновения крупных колебаний в ионосфере возникают зоны повышенной плотности, в результате район может стать малопрозрачным для радиоволн из-за возникновения плазменных пузырей.

Ацуки Синбори и его коллеги выяснили, что атмосферные волны, возникшие в результате извержения вулкана Тонга в 2022 году, создали плазменный пузырь. На это указывали данные, полученные с помощью исследовательских спутников Arase и Himawari-8.

«Результаты этого исследования показали, что плазменный пузырь возник в ионосфере в низких широтах вблизи экватора над Азией в ответ на приход волн давления, вызванных подводными извержениями вулканов Тонга», — сообщают авторы.

Также удалось выяснить, что ионосферные флуктуации начались на несколько минут или часов раньше, чем дошли волны атмосферного давления, участвующие в генерации плазменных пузырей. Это означает, что их способны вызывать другие, быстро распространяющиеся типы возмущений, поскольку по атмосфере могут распространяться и другие волны (например, звук). Ионосферные возмущения наблюдались за несколько минут или часов до первого прихода атмосферных волн, вызванных извержением вулкана Тонга. Поэтому модель воздушных оболочек Земли необходимо пересмотреть, чтобы учесть влияние этих быстрых волн на ионосферу.