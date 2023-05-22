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«Инфотекс» заявил об утечке данных пользователей

Российский разработчик средств защиты информации «Инфотекс» подтвердил утечку учетных данных пользователей сайта. Об этом говорится в заявлении компании.

«Инфотекс» заявил об утечке данных пользователей
© globallookpress.com

В компании пояснили, что после появления в Telegram-канале информации об утечке данных с сайта «Инфотекс», он был оперативно отключен и начата проверка.

«Предварительно установлено, что компрометации подверглась только база данных учетных записей пользователей сайта, содержащая следующие обязательные для заполнения пользователем поля: логин, имя пользователя и адрес электронной почты. (…) Уведомление об инциденте направлено в Роскомнадзор в соответствии с требованиями», - говорится в сообщении.

При этом в «Инфотексе» обратили особе внимание на то, что веб-сервер, система управления сайтом, операционные системы, системы виртуализации и балансировки нагрузки не были скомпрометированы злоумышленниками.

Ранее в компании InfoWatch подсчитали, что число записей с персональными данными, которые попали в общий доступ в 2022 году, увеличилось в 2,67 раза по сравнению с 2021 годом. Самый большой рост утечек данных продемонстрировали ретейл и сфера услуг.

В свою очередь вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой увеличить штрафы за утечку персональных данных. По мнению парламентария, в «сегодняшних реалиях» необходимо ужесточить порядок работы с персональными данными россиян, а для компании, допустившей подобную утечку информации, штраф должен быть вплоть до одного миллиарда рублей.

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