Тайны Марса: 10 загадочных фотографий с Красной планеты

Вот уже несколько поколений человечество пытается найти жизнь за пределами Земли. Одними из первых космических объектов, которые попали в поле зрения исследователей стали Луна, Венера и Марс. И если с первыми двумя небесными телами нам уже все ясно: на Луне люди уже побывали, а на Венере климат больше подходит для уничтожения жизни, чем для ее зарождения, то с Марсом ситуация не так однозначна.

Ученые считают, что пару миллиардов лет назад на Красной планете существовала вода в жидком виде, текли реки и шли настоящие дожди. Даже сейчас, когда климат у нашего соседа стал гораздо более суровым, там все еще выпадает снег, а температура воздуха может прогреваться до +30 °C градусов.

В 1996 году NASA запустили марсоход «Соджорнер» - первый ровер, способный передвигаться по поверхности Красной планеты. Аппараты «Спирит» и «Оппортьюнити» существенно расширили наши знания о планете. На официальном сайте появилось множество снимков, которые порой сложно объяснить природным происхождением. Уфологи считают, что на этих фотография представлены настоящие доказательства внеземной жизни.