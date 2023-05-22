Hermès представила «пластырь» для камеры ноутбука за ₽12,5 тыс.

Hermès представила кожаный «пластырь» для заклеивания камеры ноутбука
Французский люксовый бренд Hermès представил пластырь, выполненный из кожи ягненка, который способен выполнять сразу несколько функций. Новинка уже появилась в интернет-магазине дома моды.
В частности, кожаным пластырем предлагается заклеивать камеру ноутбука, чтобы защитить себя от прослушивания, связывать провода, персонализировать свою одежду и многое другое. Стоимость такого «аксессуара» составляет £125 (около 12,5 тыс. руб.) за три штуки — по отдельности пластыри не продаются.
Дороговизна изделия обусловлена качествами кожи — она ультрамягкая и эластичная. Сообщается, что цвет пластыря выбрать нельзя — в коробке они оказываются случайным образом. Кроме того, его размеры могут немного варьироваться, так как каждый пластырь создан вручную.
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