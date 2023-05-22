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Россияне боятся остаться без работы из-за чат-ботов

По данным опроса, проведенного на платформе Anketolog.ru, 41% россиян опасаются чат-ботов вроде ChatGPT и видят в его работе негативные последствия. Об этом говорится в результатах исследования, поступивших в «Газету.Ru».

Свыше 40% россиян боятся остаться без работы из-за чат-ботов
© globallookpress.com

Кроме того, 42% опрошенных уверены, что разработку нейросетей, лежащих в основе ChatGPT, нужно ограничить или вовсе остановить. В качестве основных причин для страха перед чат-ботом россияне назвали потенциальное использование ChatGPT недоброжелателями (52%), симуляцию знаний (44%), ложь со стороны нейросети (41%), а также возможность остаться без работы (37%).

Также респонденты (27%) отметили, что у чат-ботов нет моральной составляющей, из-за чего нейросети часто выдают расистские или сексистские ответы. Некоторые опрошенные (18%) уверены, что ChatGPT по силам разрушить системы кибербезопасности в компаниях. Кроме того, часть россиян (14%) боится слишком быстрого развития технологии, а 12% респондентов опасаются, что именно с ChatGPT начнется пресловутое «восстание машин».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT из-за риска утечки данных.

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