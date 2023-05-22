Qualcomm откажется от ARM-ядер в Snapdragon 8 Gen 4

Инсайдер Digital Chat Station поделился новыми интересными деталями о будущей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Согласно его информации, компания планирует сменить ядра ARM Cortex на собственные ядра Oryon в новом процессоре.

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Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь шесть энергоэффективных ядер и два высокопроизводительных ядра. Это конфигурация, аналогичная чипам серии Apple A, которые успешно применяются в устройствах iPhone.

Такой подход позволит Qualcomm значительно улучшить многоядерную производительность своей будущей мобильной платформы. Предварительно производительность Snapdragon 8 Gen 4 будет даже выше, чем у процессора для компьютеров M2.