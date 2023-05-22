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29 минут назад

Google объяснил удаление 2ГИС из Google Play соблюдением санкций

ТАССиещё 1

Удаление приложения картографического сервиса 2ГИС из магазина приложений Google Play связано с соблюдением санкций и правил торговли, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Google объяснил удаление 2ГИС из Google Play
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - отметили в пресс-службе.

20 мая приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в Google Play. Ранее установленные приложения на Android продолжают работать. Версию 2ГИС для Android можно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore. В App Store на момент публикации приложение доступно для скачивания.

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