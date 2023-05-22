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Apple подала заявку на регистрацию товарного знака накануне презентации нового гаджета

За несколько недель до мероприятия WWDC, где Apple планирует представить свою дебютную AR-гарнитуру, бренд из Купертино подал заявку на регистрацию еще одного товарного знака, связанного с новинкой. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple подала заявку на регистрацию нового товарного знака
© Газета.ru

Речь идет о xrProOS — заявка была подана от лица компании Deep Dive LLC, которая ранее уже регистрировала товарные знаки от лица Apple. Этот знак упоминается в прессе впервые, и до конца непонятно, как именно корпорация Тима Кука будет его использовать. Ранее репортер Bloomberg Марк Гурман заявлял о том, что операционная система для AR-гарнитуры получит название xrOS, так что новый бренд, скорее всего, тоже будет относиться к этому устройству. Не исключено также то, что Apple «заметает следы» в преддверии презентации, и вовсе не собирается использовать знак xrProOS будущем.

По слухам, первая AR-гарнитура от Apple будет представлена на WWDC 5 июня, а ее релиз состоится в 2023 году. Предполагается, что она будет сочетать в себе функции виртуальной и дополненной реальности, а ее стоимость составит около $3 тыс. (примерно 240 тыс. руб.).

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