Apple подала заявку на регистрацию нового товарного знака

За несколько недель до мероприятия WWDC, где Apple планирует представить свою дебютную AR-гарнитуру, бренд из Купертино подал заявку на регистрацию еще одного товарного знака, связанного с новинкой. Об этом сообщает портал MacRumors.

Речь идет о xrProOS — заявка была подана от лица компании Deep Dive LLC, которая ранее уже регистрировала товарные знаки от лица Apple. Этот знак упоминается в прессе впервые, и до конца непонятно, как именно корпорация Тима Кука будет его использовать. Ранее репортер Bloomberg Марк Гурман заявлял о том, что операционная система для AR-гарнитуры получит название xrOS, так что новый бренд, скорее всего, тоже будет относиться к этому устройству. Не исключено также то, что Apple «заметает следы» в преддверии презентации, и вовсе не собирается использовать знак xrProOS будущем.